Présidentielle 2027 : "Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite", quand Emmanuel Macron évoque l'un de ses potentiels successeurs

Président réélu il y a un peu plus d'un an, Emmanuel Macron s'est projeté le temps de quelques instants vers 2027. Et a évoqué le nom d'un potentiel successeur.

Élu en 2017 et réélu cinq ans plus tard, le président de la République, Emmanuel Macron, a encore quatre années devant lui à l'Elysée. Ce qui ne lui a pas empêché de se projeter sur 2027. Une année forcément charnière. Édouard Philippe comme successeur ? Cette projection a été faite dans le cadre d'un échange avec un homme, mardi 25 juillet, lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Selon nos confrères de RTL, le chef de l'Etat a été questionné sur Edouard Philippe : "peut-être qu'il vous remplacera". Le président de la République a alors répondu : "je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place. Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais". "Un ami" Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas manqué de louer les liens tissés avec son ancien Premier ministre, en poste de 2017 à 2020. "Il a bien fait à mes côtés", a-t-il salué, parlant d'Edouard Philippe comme d'un "ami". C'est le 3 juillet 2020 que l'actuel maire du Havre a remis sa démission au chef de l'Etat. "Le président de la République et le Premier ministre ont établi un constat partagé quant à la nécessité d'un nouveau gouvernement pour incarner une nouvelle étape du quinquennat, un nouveau chemin", expliquait alors l'Elysée. Jean Castex avait pris le relais, alors que la France faisait face depuis plusieurs mois à la crise sanitaire liée au covid-19. L'Élysée changera de visage Quoi qu'il en soit, Edouard Philippe ou non, c'est un autre visage qui prendra les commandes de l'Elysée en 2027. En effet, élu en 2017 et réélu en 2022, Emmanuel Macron devra passer le flambeau, puisqu'un président de la République ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs, depuis une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, comme le rappelle vie-publique.fr. Le fondateur du parti Horizons sera-t-il son successeur ? Réponse dans quatre ans.