Decazeville. Une vitrine de la rue Cayrade a retrouvé un peu de vie

La municipalité poursuit l’opération d’embellissement des magasins inoccupés de la ville avec la réalisation d’une nouvelle vitrine en trompe-l’œil, rue Cayrade, au 51 semble-t-il (face à Chorus). Elle est très réussie. Pour certains, ce n’est qu’un cache-misère de plus. D’autres trouvent cette initiative plutôt sympathique, apportant un peu de couleurs, une étincelle de vie. D’autres encore font le constat que les petites villes en France, et même les moyennes, deviennent orphelines de leurs petits commerces qui disparaissent un à un, désespérément, inéluctablement, Decazeville n’étant pas un cas isolé. Et le covid avec ses confinements successifs n’a pas arrangé les choses pour les petites échoppes, notamment celles jugées comme "non essentielles…". Enfin, elle alimente le sempiternel débat entre les petits commerces et les grandes surfaces, ces dernières faisant de l’ombre aux petits commerçants. Nos sociétés se trouvent dans un tournant économique, entre la hausse des prix, le manger bio et sain, la préférence pour les circuits courts, sachant que le Bassin a perdu sa population au fil des décennies…