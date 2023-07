Onet-le-Château. A l’accueil jeunes de la MJC, ils ont largué les amarres sur la Côte Basque

Lundi dernier, c’était le grand jour pour 16 jeunes Castonétois et leurs accompagnateurs Laurie et Valentin.

Et c’est à bord de minibus remplis à la gueule de valises et autres équipements, qu’ils ont pris la direction de Saint-Jean-de-Luz et plus précisément celle du camping Arena, situé au cœur de la station. Et ce, pour une escapade nautique, à la fois ludique, culturelle et sportive d’une semaine dans le Pays basque.

Au programme de ce premier séjour, découverte et initiation au surf, visite du très réputé village d’Espelette avec un jeu de piste pour retrouver les fameux piments, shopping en terre espagnole à San Sebastián et visite du célèbre musée Guggenheim à Bilbao, le tout ponctué d’autres activités sportives, dont quelques baignades dans l’Océan.

La gastronomie n’était pas en reste et ils n’ont pas manqué de goûter aux spécialités culinaires locales ( !), lors des repas préparés ensemble, au camping.

Les glaces au bord de l’océan, le sable dans les chaussures et des souvenirs plein la tête, les jeunes sont rentrés le vendredi, avec un passage apprécié par Cap Découverte, pour alléger le trajet depuis Saint-Jean-de-Luz. Un premier séjour réussi, grâce à un groupe soudé et très dynamique.

Pour mémoire, au-delà des activités à la journée que propose l’accueil jeunes de la MJC, trois autres séjours sont proposés cet été : à la montagne (Bagnères-de-Luchon), cette semaine, mais aussi à Marseille et dans la vallée du Lot, au mois d’août.