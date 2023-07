Saint-Amans-des-Cots. Beaucoup de monde pour la soirée "de braise" proposée par les pompiers

Les spectateurs, touristes et locaux, ont envahi la place de l’église dès 19 heures pour la traditionnelle soirée organisée par les sapeurs pompiers de Saint-Amans-des-Côts qui honoraient la fête nationale du 14 juillet. Le bar a tourné non-stop et les sept cochons grillés sur place, accompagnés d’aligot, ont régalé plus de 370 convives.

La scène s’est animée avec le tout dernier et magnifique spectacle de danse Lilomoov "Road trip to the USA". Un Périple à l’aventure sur les routes, en passant par New York, Las Vegas, La Nouvelle-Orléans, Chicago…, pour un "enterrement surprise" de vie de jeune fille. Les spectateurs se sont laissés entraîner dans ce voyage plein d’allégresse.

Sur fond d’écran gigantesque des vues des différentes villes accompagnaient danseuses et chanteuses dans leurs éblouissantes interprétations avec des costumes adaptés à chaque séquence.

La soirée orchestrée par Nicolas Puechmaille à la sonorisation, s’est poursuivie dans une joyeuse ambiance.

Merci les sapeurs pompiers et à l’année prochaine !