Canet-de-Salars. C’est parti pour les animations pêche et nature de cet été aveyronnais

La Fédération de l’Aveyron pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique propose des animations pêche jusqu’au 29 juillet pour les enfants (12 € par enfant, gratuit pour les parents qui accompagnent).

Les enfants pourront ainsi découvrir les principales espèces de poissons présentes dans le département de l’Aveyron, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer (escher, lancer, ferrer et même décrocher un poisson). Les poissons capturés seront identifiés et remis à l’eau en fin de séance. Pour ces activités, pas besoin de carte de pêche ni de matériel. Penser simplement aux casquettes et aux gourdes.

Les rendez-vous de la semaine :

Mercredi 26 juillet : Saint-Rome-de-Tarn, La Fouillade, Millau et Rieupeyroux ; jeudi 27 juillet : Pont-de-Salars, Canet-de-Salars, Réquista (Lincou), et Carcenac-Peyrales ; vendredi 28 juillet : Argence-en-Aubrac, Belcastel, Campuac et Saint-Amans-des-Côts. Réservation sur le site : animation.pecheaveyron.fr/decouvertes-peche/