Onet-le-Château. Les ateliers théâtre de la MJC changent de coach, à la rentrée

Depuis de nombreuses années (on ne dira pas combien !), les ateliers théâtre de la MJC d’Onet-le-Château sont indissociables d’Olivier Royer, enfin étaient, puisque ce dernier a décidé de lever le pied et c’est effectivement une page et non la moindre qui se tourne au sein de la structure… Mais à la rentrée, c’est une autre page qui va s’écrire, avec Valérie Binsse qui reprend le flambeau, avec tout autant de fougue et d’envie "Le théâtre m’habite depuis toujours et m’a accompagné, aussi bien lorsque je vivais à l’étranger (Nouvelle Calédonie ou Afrique par exemple) qu’il m’a aidé et accompagné lorsque j’étais à l’hôpital ou en centre de rééducation fonctionnelle… Il faut dire que je suis d’un naturel optimiste et bien téméraire". La jeune femme a d’ailleurs créé une association pour PMR lui permettant de dispenser des cours de théâtre aussi bien aux enfants qu’aux ados ou aux adultes et lorsqu’elle est revenue en France et qu’elle travaillait dans le domaine de la santé, le théâtre n’était jamais bien loin "Cela m’a permis de mettre en scène des sujets qui me touchent particulièrement comme le handicap ou l’intolérance, des thèmes et des idées à défendre, où il y a beaucoup de choses à dire et c’est cela que je voudrai faire au sein des ateliers que j’animerais à la MJC…".

Mais pas que ! Valérie travaille aussi beaucoup avec la musique et ce, quel que soit le style, car elle est inspirante pour elle… Une belle aventure va donc commencer en Aveyron, un peu grâce à son époux qui y possède un pied-à-terre et lui a fait découvrir les charmes de notre beau département, mais aussi et surtout grâce à Olivier Royer "Olivier est un homme extraordinaire et je le remercie pour son soutien et je veux lui rendre hommage en donnant le meilleur de moi-même dans les cours que j’assurerai… et je veux également associer et remercier Marie Christine Cayla, la directrice de la MJC, notre rencontre a été essentielle : elle me fait confiance et m’accueille à la MJC comme professeur de théâtre et me permettra d’effectuer des stages". Parallèlement aux cours qu’elle dispensera à la MJC et sur lesquels nous reviendrons, Valérie Binsse a aussi des projets d’interventions auprès de personnes en situation de handicap, mais aussi dans les centres de loisirs et les Ehpad…

A notre tour, nous remercions Olivier Royer et lui souhaitons bonne route dans sa vie d’après et bienvenue à Valérie Binsse.