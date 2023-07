Salles-Curan. Sur les traces de la vie et des hommes du passé avec les conférenciers de l’été

Deux conférences ont été données, cet été, à l’invitation des Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. La première, intitulée "Le préfet Jean Moulin chez Eugène Viala" dévoilait un côté méconnu de la vie de Jean Moulin, ses talents d’artiste dessinateur, caricaturiste et aquafortiste.

Le conférencier Serge-Charles Bories racontait notamment comment Jean Moulin avait un jour découvert l’œuvre de Viala et comment il avait exprimé, auprès de son fils, son admiration pour le graveur qu’il était et la place qu’il méritait dans ce domaine. Il montrait, images à l’appui, la similitude entre les œuvres des deux artistes. La deuxième conférence, prononcée par Pierre Lançon, bibliothécaire et archiviste à la société des lettres, des sciences et arts de l’Aveyron ainsi qu’à Conques, relatait, à partir d’un travail de recherche portant sur des archives composées de récits de voyage en Rouergue aux XVIe et XIXe siècles, la vie quotidienne dans la région ainsi que l’état des voies de circulation, l’insécurité de certaines contrées que le voyageur devait éviter pour plus de sécurité. Ce travail de recherche très vivant et détaillé ouvrait des perspectives historiques fort peu étudiées jusqu’ici.

Chaque été, l’association des Amis d’Eugène Viala et du Lévezou propose des conférences aux sujets très divers, dont la qualité ravit toujours le public curieux et avide de découvrir ou de se remémorer des événements et des personnages marquants de notre territoire.

La prochaine portera sur "L’art de Pierre Soulages" et sera donnée par Christophe Hazemann, directeur-adjoint du musée Soulages, jeudi 10 août à 20 h 30 au Grenier de Monsieur.