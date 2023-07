Onet-le-Château. Une dernière étape castonétoise à l’Athyrium pour la caravane du sport

Pour cette troisième et dernière étape en terre castonétoise, les animateurs Ufolep de la caravane du sport avaient posé leurs valises et leurs équipements sur le parvis de l’Athyrium. Et malgré des températures caniculaires, beaucoup de jeunes et moins jeunes sont venus à leur rencontre durant tout l’après-midi.

Et comme c’est souvent le cas, le mur d’escalade a reçu la visite de tous les adeptes des Quatre-Saisons, la file d’attente en témoignait ! Ce fut également l’occasion pour les participants de pratiquer d’autres activités sportives plus traditionnelles comme le foot ou le basket ou de s’essayer à de nouvelles disciplines comme le panna-foot, le disc-golf, le home-ball ou encore le CornHole, en tout cas, un beau moment de partage sportif !