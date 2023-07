Espalion. Une journée pour les créateurs et créatrices d’entreprises

Le Pôle Économique de la Communauté de communes a accueilli une dizaine d’entrepreneurs et entrepreneuses, dans le cadre de la journée d’ateliers dédiée aux créateurs et créatrices d’entreprises. Ceux-ci représentaient une grande variété de projets et ces ateliers thématiques, animés par Caroline Guilhem du cabinet Aphila, avec des temps d’échanges ont animé la journée. Ce fut l’occasion de rencontrer les acteurs économiques qui ont pu conseiller et aider les créatrices et créateurs à toutes les étapes de leurs projets d’entreprise : de l’idée, au démarrage jusqu’à la pérennisation. Les mises en situation et cas pratiques ont été appréciées par ces futurs entrepreneurs, et, en partant d’un cas abstrait, chacune et chacun a pu reproduire les bons conseils sur leur propre programme et projet.

Une journée efficiente et prolifique qui rassemblait de nombreuses structures économiques du territoire. Chaque porteuse et porteur de projet a ainsi pu approfondir tout le process de la création d’entreprise et brainstormer sur son propre projet !

La journée a débuté dès 9 heures, avec : accueil et Introduction de la journée ; 9 h 30, atelier "Poser le cadre de mon projet" : quelles sont mes cibles ? Quelle est ma proposition de valeur ? Quelles sont mes ressources clés ? Comment va s’organiser ma relation client ? ; 11 heures, speed meeting avec les acteurs de l’accompagnement à l’entreprenariat du territoire : CMA, CCI, BGE, Adefpat, Coop Action, EEF ; 13 h 30, atelier "Gestion de la rentabilité" ; 15 heures, speed meeting avec les acteurs du financement sur le territoire : EDF, Adie, Région Occitanie et Adocc, Initiative Aveyron ; 15 h 45, atelier "Pitcher mon projet" ; 16 h 45, clôture de la journée.