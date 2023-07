Estaing. Le jury découvre le fleurissement

Depuis de nombreuses années maintenant, la commune de Sébrazac participe avec plaisir au concours des Villes et villages fleuris. Et aujourd’hui, la cité de Sébrazac est fière de ses 2 fleurs.

En ce début juillet, les jardinières bénévoles et l’employé communal Thierry aux côtés du maire Wielfried Doolaeghe ont reçu les membres du jury départemental. Composé de Jean-Claude Latieule, adjoint au maire de Naucelle, Delphine Roqueplo de l’agence départementale de l’attractivité du tourisme de l’Aveyron, Éric Gayraud du Conseil départemental et des pépinières de Salmiech, Maxime Cayron du service espaces verts de Rodez et Jean-Marie Bernad des Jardins de l’Optimisme d’Olemps, ils ont été accueillis autour d’un café. L’occasion pour le maire de remercier chaleureusement les bénévoles pour tout le travail accompli tout au long de l’année.

Le groupe a débuté sa visite au village de Sébrazac, actuellement en travaux, mais toujours fleuri. Outre l’aspect esthétique, le jury évalue également la démarche de valorisation, la gestion environnementale, le patrimoine végétal, la répartition du fleurissement… À l’issue du circuit, la visite s’est poursuivie au village de Verrières, tout en fleurs.

Cette rencontre entre bénévoles et membres du jury est toujours appréciée ; c’est souvent un bel échange de conseils et d’encouragement.