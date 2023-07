Athlétisme : la Millavoise Jöna Aigouy veut confirmer son retour dimanche lors du championnat de France d'Albi

Plus d’un an après une grave blessure à un genou, la Millavoise effectue son retour au plus haut niveau national, dimanche à Albi, avec des ambitions en tête.

Y avait-il pour elle un endroit plus symbolique pour effectuer son retour au plus haut niveau national ? Lorsqu’elle arpentera le tartan du Stadium d’Albi, dimanche après-midi lors des championnats de France Élite, Jöna Aigouy se remémorera certainement les grands moments qu’elle a déjà vécus dans ce stade. La lanceuse de javelot y a obtenu son premier podium national chez les grandes, il y a trois ans, en terminant deuxième de cette même compétition. Elle avait aussi décroché une couronne nationale chez les espoirs dans cette même enceinte quelques semaines plus tard, ainsi qu’un titre chez les cadettes, au poids, en 2015. "Comme si j’étais à domicile" "Albi, c’est comme si j’étais à domicile", résume la Millavoise, qui pourra compter sur le soutien de sa famille en tribunes. Une bonne manière d’évacuer d’autres souvenirs, moins agréables ceux-ci. Cette compétition marque le grand retour de Jöna Aigouy au haut niveau national, un peu plus d’un an après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou, qui a mis un frein à sa progression. "Je ne suis pas encore remise à 100 % au niveau du genou mais je serai à 150 % dans le reste du corps", prévient-elle. Avec sa longue convalescence, l’Aveyronnaise n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, celui qui lui avait valu de décrocher en 2021 le titre national ainsi que le bronze aux championnats d’Europe espoir. Mais malgré des lancers en élan réduit, elle a signé les minimas pour valider sa présence à Albi. Et si elle n’est pas encore totalement au point athlétiquement – "il me manque encore un peu de vitesse et d’explosivité", reconnaît-elle –, Jöna Aigouy estime avoir "progressé techniquement". Elle a d’ailleurs pu peaufiner ses gammes lors d’un stage au début du mois en Finlande, le pays où le javelot est roi. "J’y vais pour gagner" "Le championnat de France est mon objectif principal, je n’ai pensé qu’à cette compétition tout au long de l’année", souffle l’athlète de 24 ans, qui estime "se sentir de mieux en mieux". Pour dimanche, elle prévoit toutefois de réaliser "un premier jet à élan réduit", puis de "prendre un peu plus de risque ensuite, pour voir jusqu’où je peux aller". "J’y vais pour gagner, prévient celle qui figure au sixième rang des bilans nationaux en 2023 (52,01 m). Je suis une fille de championnat, tout peut arriver dans ce genre de compétition." À commencer par la performance qui lui permettrait de tourner définitivement la page de son année de galère.