Mur-de-Barrez. Les bijoux de Caroline

Passionnée de Raku et de bijoux sous toutes ses formes, Caroline nous propose une vision à la fois contemporaine et ancestrale du bijou. Ses créations flirtent avec l’épure, dans une quête de minimalisme absolu, avec pour seule fantaisie les veines vivantes du Raku. La technique du Raku se singularise par son mode de cuisson brutal qui provoque un craquelé caractéristique. L’artiste associe dans une savante alchimie la terre, le feu et l’argent pour nous offrir de véritables petits trésors. Ces pièces uniques sont délivrées avec un certificat d’authenticité, attestant de son unicité et de sa provenance. Toutes les œuvres sont fabriquées dans son atelier aveyronnais. Vous pouvez les découvrir les jeudis matin et samedis matin dans sa boutique, place de Monaco à Mur-de-Barrez où elle présente ses créations et où vous pourrez partager avec elle sa passion pour la technique si particulière du Raku.

Caroline Chabassier, Facebook : olympe et demeter, site internet : olympeetdemeter.com, contact : contact@olympeetdemeter.com., Tél. : 06 87 46 65 88.