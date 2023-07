Espalion. La vie quotidienne d’un paysan du Moyen Âge

La visite du château de Calmont d’Olt, c’est une immersion complète à l’époque médiévale, avec notamment tous les jours à 14 h 30 l’atelier "Vie quotidienne au Moyen Âge". Comment allumait-on du feu ? Comment s’habillait-on ? Que mangeaient les paysans ? Comment et avec quoi se lavaient-ils ? Cette animation estivale interactive et vivante proposée par les animateurs costumés répondra à ces questions. Jusqu’au 28 août, ouverture tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30. 11 heures-13 heures : visite guidée, animation "armement médiéval", tir de la pierrière et du trébuchet ; 14 h 30-16 h 30 : vie quotidienne, visite guidée thématique, tournoi d’archerie ; 17 h 30-19 heures : drôle d’artillerie (canon et trébuchet), visite guidée.

Tarif adultes 9,50 € ; tarif enfants (5-15 ans) 7,50 € ; pass famille (2 adultes et 2 enfants) 30 €.

Site internet : www.chateaucalmont.org/ Téléphone. : 0 5 65 44 15 89.