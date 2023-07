Pont-de-Salars. La chorale du Lévezou au marché d’été

La Chorale du Lévézou et La Chorale de Sébazac accompagnées de leur Chef de Chœur Émilie Combret animeront le 5e Marché d’été de Pont-de-Salars le mercredi 2 août à 18 h 30. Leur répertoire est composé de chants de variétés françaises connues de chacun que vous pourrez fredonner avec eux si le cœur vous en dit.

Cinéma en plein air à Camboulas

La mairie de Pont-de-Salars, le syndicat mixte du Lévézou et Mondes et Multitudes présentent une séance de cinéma de plein air, le samedi 5 août à 21 h 30 à la halle de la salle des fêtes de Camboulas. À l’affiche, "Pour l’honneur" un film de Philippe Guillard, avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madenian. Comédie, France, 2023, 1 h 37. Tarif : 5 €. Repli à la Salle des Fêtes de Camboulas en cas d’intempéries. Renseignements 09 53 79 93 01 / 07 82 62 98 63 ou mondesetmultitudes@gmail.com

La bibliothèque fait son désherbage estival

Le mercredi 2 août au marché de Pont-de-Salars, à partir de 18 h, la bibliothèque du village et l’association "L’Heur’de Lire" font leur désherbage d’été. Comme le jardinier qui enlève les herbes inutiles, il est nécessaire de faire de la place pour les nouveautés et enlever les documents trop anciens ou abîmés. Tous ces livres qui n’ont plus leur place dans les rayons seront proposés à moins de 2 €.