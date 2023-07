Ticket de caisse, prix de l'électricité, allocation de rentrée scolaire... Tout ce qui change au 1er août 2023

Le point sur les règles qui changent au 1er août, et sur les primes ou aides auxquelles vous pouvez prétendre.

Fin de l'impression automatique du ticket de caisse

Cette mesure a été plusieurs fois reportée pour finalement entrer en vigueur ce mardi 1er août 2023. Dans de nombreux cas, le ticket de caisse ne sera plus imprimé automatiquement :

les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;

les tickets émis par des automates (comme les distributeurs de billets) ;

les tickets de carte bancaire ;

les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.

Le consommateur peut cependant toujours en faire la demande, peu importe le montant ou la nature de la transaction.

Hausse de 10 % du prix de l'électricité

Dans l'idée de sortir du bouclier tarifaire destiné à protéger les Français de la hausse du prix de l'énergie, le gouvernement a concédé une hausse de 10 % du tarif réglementé de l'électricité à partir de 1er août. Cela devrait représenter un coût de 160 euros de plus par an par foyer, avait révélé le journal Les Echos.

La Commission de régulation de l'énergie aurait suggéré une augmentation de 74 % au 1er août en raison des prix de marché, l'exécutif aurait donc convenu de la limiter à 10 %. En février 2023, une première hausse de 15 % avait été actée.

Fin des soldes

Après les violences urbaines qui ont éclaté suite à la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par le tir d'un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine), des commerces ont été la cible d'actes de vandalisme. Pour cette raison, la décision de prolonger les soldes d'été d'une semaine a été prise.

Mardi 1er août sera donc le dernier jour pour profiter de cette (longue) période de soldes.

Versement de l'allocation de rentrée scolaire

Mardi 1er août, les foyers les plus modestes dans départements de Mayotte et de la Réunion vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire. La date de versement est prévue pour mercredi 16 août dans les départements en métropole, ainsi que pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.

Cette aide financière devrait concerner environ 3 millions de familles en 2023.

Remboursement des impôts

Certains l'ont déjà reçu le 24 juillet, les autres le toucheront mercredi 2 août : le remboursement de l'impôt sur le revenu va concerner 15 millions de Français. Vous en faites partie si vous avez été trop prélevé en 2022 via le prélèvement à la source, ou si vous avez droit à une restitution de crédit d'impôt obtenu grâce à certaines dépenses réalisées sur l'année d'imposition.