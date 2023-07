Estaing. Un pique-nique au frais dans le Devez très apprécié

Il est une coutume au comité des fêtes de Coubisou d’organiser, en juillet, un pique-nique dans la forêt de l’Aubrac. Ce rendez-vous réunissait tout récemment une cinquantaine de participants.

Malgré la fraîcheur matinale, tout le monde était content de se retrouver, Coubisounels, amis, vacanciers, membres du comité. Cette rencontre se faisait autour de l’apéritif, un moment privilégié qui permet à chacun de prendre des nouvelles des uns et des autres. On avait une petite pensée pour nos amis André et Marie-Reine, Dédé et Marie-No, absents pour raison de santé. Venait ensuite le partage du repas préparé par le comité des fêtes avec le traditionnel aligot – saucisse grillée. Des agapes partagées dans une ambiance chaleureuse et les discussions autour des tables ne manquaient pas.

Le bonheur de ce moment privilégié en plein air et des températures très agréables ont fait que cette rencontre s’est prolongée pour le plaisir de tous.

Le comité des fêtes de Coubisou donne rendez-vous le 15 août pour sa fête annuelle. Tripous, folklore, tombola, jeux, repas… seront au programme de cette journée de festivité.