Villefranche-de-Rouergue. Objectif dépassé pour le retour du Régional

Il a réuni pas moins de 151 doublettes masculines et 35 féminines samedi au foirail de la Madeleine.

Pour le retour sur la scène cinq ans après de leur épreuve phare, les dirigeants de la Pétanque villefranchoise ont atteint leur objectif de réunir 120 doublettes. Ils l’ont même dépassé, ce samedi, au foirail de la Madeleine, où 151 paires plus 35 entièrement féminines s’étaient donné rendez-vous. Une satisfaction pour le président Christian Rey et ses "lieutenants" qui entérine quasiment une nouvelle édition l’année prochaine…

Cette affluence n’est pas pour autant une surprise car, outre une situation géographique privilégiée à la croisée du Tarn-et-Garonne, Lot, Tarn voire du Cantal, le concours villefranchois bénéficiait de l’absence de concurrence sévère à proximité. Au point qu’une dotation alléchante aidant, certains s’étaient même pris à évoquer les 200 équipes. Sauf que si, effectivement, Tarn-et-Garonnais, Tarnais et même quelques Haut-Garonnais et Héraultais, sans parler des Aveyronnais, ont accouru, Cantaliens et Lotois ont peu répondu. Gageons que ce ne soit que partie remise… Le succès est d’autant appréciable pour la PV que, sur le terrain, ses chefs de file, Julien Guilhem et Laurent Vialard, se sont hissés jusqu’en demi-finales, stade de la compétition où généralement dans ce genre d’épreuve, vu l’heure tardive, les parties s’arrêtent et les gains sont partagés entre les quatre formations rescapées. Ce fut le cas ce samedi à la Madeleine où, pour la petite histoire, furent déclarés vainqueurs, aux dépens du talentueux Espalionnais Dorian Théry, "le local" exilé à Moissac Jeff Mathieu et son redoutable partenaire Sony Even. Chez les dames, cinq ans après ses partenaires de club, Camille Agrinier et Sophié Fournié, la Penchotine licenciée à Creissels présélectionnée en équipe de France jeunes, Lou Labarthe l’a emporté en compagnie de l’excellente Cransacoise Sindy Apperce.

Les résultats

Quarts de finale : Théry bat P. Piry, J. Caumon (Magnanac, 31) ; Mathieu bat T. Bauer, Fr. Leybros (Arpajon, Concorès) ; Guilhem bat G. Dreyfus, B. Andrieu (Monteuils-sous-Bois, Seine-Saint-Denis ; Cajarc) ; Vidal bat F. Poplin, Chr. Alet (Le Monastère, Trépalou Decazeville).

Demi-finales : Théry bat Julien Guilhem, Laurent Vialard (Pétanque villefranchoise) ; Mathieu bat Benjamin Vidal, Clovis Baladier (Naucelles, Marmanhac, Cantal).

Finale : Jeff Mathieu, Sony Even (Moissac) battent Dorian Théry, Jean Even (Espalion, Gaillac).

Concours B, demi-finales : Marsetti bat S. Roques, N. Albaladéjo (Olemps) ; Guyard bat B. Delagnes, N. Gaillac (Carcenac-Peyralès, St-Sernin/Rance).

Finale : L. Marsetti, L. Pons (Comps-la-Grand-Ville) battent S. Guyard, N. Pawlowski (Creissels).

Doublettes féminines

Demi-finales : Labarthe bat M. Durand, S. Tournand (Cahors) ; Bonnivard bat D. Bos, M. Bec (Quatre-Saisons).

Finale : Lou Labarthe, Sindy Apperce (Creissels, Cransac) battent Audrey Bonnivard, Jennifer Vaysset (Onet-le-Château village, Quatre-Saisons).

Concours B, finale : O. Lovatel, N. Tabouche (Graulhet) battent A. Follaco, St. Fraysse (Laguépie).