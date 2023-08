On ne mange presque plus de viande de cheval en France

(ETX Daily Up) - Alors qu'un projet de loi visant à interdire la consommation de viande de cheval a été renvoyé à la commission économique de l'Assemblée nationale, ce type de viande rouge n'est quasiment plus présent dans les assiettes des Français. Marqueur culturel dans certaines régions françaises, comme le Nord et la Picardie, la viande chevaline n'est plus une option.

Dans un contexte de hausse de consommation de la viande par habitant en 2022, un rayon carné est en train de sortir complètement des assiettes des Français : la viande de cheval. Jugé tabou par certains consommateurs, il s'agit d'un choix en cours de disparition. D'après la dernière note de conjoncture de FranceAgriMer à ce sujet, moins de 7% des foyers tricolores en ont acheté en 2022, sur la base des données de Kantar Worlpanel. Alors que cette proportion est déjà faible, en 2022 les achats de viande de cheval avaient reculé de 15% par rapport à l'année précédente. Ceux-ci n'ont pas du tout été soutenus par la production qui est elle aussi en baisse significative, de l'ordre de 26% entre 2021 et 2022. De la même manière, le nombre de boucheries chevalines serait passé sous la barre des 300, rapporte le magazine professionnel Réussir. D'après la Fédération Boucherie Hippophagique de France, on en comptait que 307 en 2018, contre 1.035 en 2005.

Même si le prix de la viande de cheval a gonflé de 5,6% en un an, l'inflation n'est pas du tout une explication. La disparition de la viande chevaline n'est en fait pas une surprise. En réalité, le phénomène se remarque depuis une cinquantaine d'années, note l'Institut français du cheval et de l'équitation. Le constat a été progressif. D'après l'Observatoire économique et social du cheval, en l'espace de dix ans, entre 1998 et 2018, cette consommation s'est littéralement effondrée de 75%. Rien que l'année suivante, entre 2018 et 2019, elle avait remis le couvert en baissant de 15%. En 2019, on estimait que 9,4% des familles françaises en achetaient, ce qui représente six millions de personnes environ. Ce type de viande rouge est d'autant plus anecdotique que la quantité moyenne réclamée auprès du boucher est limitée à moins de deux kilos par an et par foyer.

Pour comprendre les raisons de ce déclin progressif, il faut analyser le profil des acheteurs. La consommation de viande chevaline s'amoindrit à mesure que ses adeptes prennent de l'âge. Car il y a un effet générationnel. En 2019, 80% des achats étaient réalisés par des consommateurs âgés de 50 ans et plus. Ce choix n'a pu que difficilement compter sur d'autres canaux de distribution ; la viande de cheval étant principalement dévorée à domicile (87,5%) et rarement en restauration. L'effet se remarque d'autant plus que ce type de consommation est un marqueur culturel que l'on attribue surtout au Nord et à la Picardie et dans une moindre mesure à l'Ile-de-France, à une partie de la Normandie et de la Bourgogne.