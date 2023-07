Vu du ciel. Votre été en Aveyron : entre patrimoine et animations, les immanquables d’Estaing, Plus beaux villages de France

Tout l’été, la rédaction de Centre Presse Aveyron s’arrête dans un des Plus beaux villages de France du département. Aujourd’hui, c’est le village d'Estaing, qui est mis en avant.

Niché au bord du Lot, au pied des monts d’Aubrac, Estaing compte à l’année 476 habitants qui vivent au rythme, à chaque début de printemps, de l’arrivée de très nombreux touristes ou pèlerins engagés sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces Estagnols, très souvent partie prenante – voire piliers - des animations estivales, ont le privilège de résider dans un village aux nombreux atouts. À commencer par l’incontournable château, classé monument historique depuis 1945 et propriété de la famille Giscard d’Estaing depuis 2005. Des visites y sont proposées de mai à octobre (tous les jours sauf le lundi), la période hivernale étant réservée aux travaux de rénovation. Ces opérations ont été mises en place par la famille du président Valéry Giscard d’Estaing mais l’édifice, datant du XIe siècle, a énormément évolué au fil des siècles, notamment au XIIIe siècle.



Depuis la révolution française et jusqu’aux années 2000, il était occupé par la congrégation des sœurs de Saint-Joseph, qui étaient près de 200 à leur apogée. Construit sur un promontoire de schiste, le château dispose de 1.700 m2 de surfaces habitables et de 1.000 m2 de surfaces annexes, dont ses superbes terrasses qui offrent une vue splendide sur le village et ses toits de lauze. En 2022, le château a reçu 9.608 visiteurs.

Découvertes

Le pont gothique, daté de 1490, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, fait lui aussi partie des incontournables d’Estaing. Au sens propre, pour les pèlerins de Saint-Jacques, qui n’ont pas d’autre solution que de l’emprunter en arrivant au village. Ce pont est typique de la vallée du Lot, d’architecture gothique, doté de voûtes en ogive et de trois piles. Il accueille une statue de François d’Estaing, archevêque de Rodez à l’origine de la construction de la cathédrale ruthénoise, et offre lui aussi une vue spectaculaire sur le village et son château.

À découvrir aussi à Estaing, l’église gothique et son imposant escalier. L’édifice date des XVe et XVIe siècles et renferme en son sein des reliques de Saint Fleuret (la quasi-totalité de son corps). Cet évêque d’Auvergne, faisant étape à Estaing de retour de Rome, y aurait accompli plusieurs miracles. Un culte lui est attesté depuis le XVe siècle, perpétué chaque année le premier dimanche de juillet au cours d’une procession qui rassemble 150 figurants du village. Ses ossements y sont conservés dans une châsse, un buste reliquaire et un bras reliquaire, éclairés par des vitraux de Claude Bayon datant des années 1970.



À deux pas de l’église trône la collégiale, datant de 1520 et jadis occupée par les prêtres de Saint-Jean de l’Ouradou, De style gothique-renaissance, elle abrite aujourd’hui le siège de la mairie et dispose d’un étonnant escalier à vis. Les plus observateurs des visiteurs pourront découvrir de surprenants détails sur la façade, comme le blason des comtes d’Estaing, intégrant une fleur de lys, reconnaissance du roi envers Tristan d’Estaing pour son aide lors de la bataille de Bouvines, en 1214. L’office de tourisme occupe les caves de ce bâtiment.

Animations estivales

Plus insolites et intimistes, les berges de la Coussane, à proximité immédiate du château. Cette rivière qui se jette dans le Lot prend sa source sur l’Aubrac. Les berges offrent une vue plus « secrète » sur la façade du château.

De nombreuses animations rythment l’été estagnol, pour le plaisir des touristes et villageois. Elles auront lieu ce mois-ci les jeudis 3, 10, 17 et 24 août et sont «théâtralisées», proposant aux participants d’aller à la rencontre de divers personnages aux quatre coins du village. Un son et lumière a lieu tous les mercredis soir, un marché nocturne les vendredis et, le 15 août, l’opération «Nuit Lumière» au cours de laquelle pont et château se parent de bougies.



Renseignement auprès de l’officede tourisme d’Estaing au 05.65.44.10.63.