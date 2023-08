Jour du dépassement : une cinquantaine de pays dans le monde ne sont pas concernés

(ETX Daily Up) - Ce mercredi 2 août marque la date du Jour du dépassement mondial, c'est-à-dire le moment de l'année à partir duquel l'ensemble des ressources que la Terre est capable de régénérer en l'espace de 365 jours ont été épuisées. Une date calculée au niveau mondial, mais qui diffère selon les pays. Et qui, chaque année, révèle de fortes disparités entre les pays riches et les pays pauvres dans le monde. Si la France a atteint cette limite dès le mois de mai, une cinquantaine de pays d'Afrique et d'Asie parviennent en effet à ne pas se retrouver en déficit écologique.

À partir de ce mercredi, la planète vivra à crédit jusqu'à la fin de l'année. C’est-à-dire que l’activité humaine aura épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de générer en l’espace d’une année. Ce ratio entre la biocapacité de la planète et l’empreinte écologique humaine, connu sous le nom "d'Earth Overshoot Day ("Jour du dépassement"), est calculé chaque année par l'organisme de recherche international Global Footprint Network depuis 1971. Alors qu’elle tombait en décembre lorsque le think tank a commencé à l'estimer, l’échéance n’a fait que se réduire au fil des ans, jusqu'à tomber en été à l’aune des années 2010. Cette année, le couperet tombe le 2 août : "La tendance s'atténue, mais elle est encore loin de s'inverser", souligne Global Footprint Network dans un communiqué.

Le "Earth Overshoot Day" est calculé en divisant la biocapacité de la planète (stockage de carbone grâce aux forêts et aux océans, surfaces maritimes et terrestres) par l'empreinte écologique de l'humanité (production de déchets, émissions de CO2...) et en multipliant le résultat par 365 (soit le nombre de jours dans l'année) dans chaque pays du monde. Certains parviennent d'ailleurs à échapper au déficit écologique. Bien qu’ils se comptent sur les doigts de la main (environ une cinquantaine), on les trouve principalement en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Parmi eux, l’Uruguay, le Honduras, le Nicaragua, l’Inde, les Philippines, la République démocratique du Congo, l’Afghanistan, la Syrie ou encore le Pakistan.

Ces différences s’expliquent par le PIB du pays et les habitudes de consommation des habitants, moins élevées que dans les pays riches. Quant aux pays qui présentent une dette écologique, certaines différences s'avèrent spectaculaires. Au Qatar et au Luxembourg, la date fatidique tombe par exemple respectivement le 10 et le 14 février, tandis que la Jamaïque épuisera ses ressources le 20 décembre, soit dix mois plus tard. En France, le Jour du dépassement a été atteint le 5 mai dernier.

Les Européens utilisent à eux seuls 20% de la biocapacité de la Terre

Dans un rapport publié le 9 mai 2019, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) pointe le fait que si l’ensemble des habitants de la planète avaient des habitudes de consommation similaires à celles des Européens, il faudrait l’équivalent de 2,8 planètes Terres pour répondre à leurs besoins jusqu’à la fin de l’année. L'ONG rappelle que la population de l’Union européenne ne représente que 7% de la population mondiale, mais que les Européens utilisent à eux seuls 20% de la biocapacité de la Terre.

En 2022, le couperet était tombé le 28 juillet, le 29 juillet en 2021 et le 22 août en 2020, avec un recul spectaculaire lié au ralentissement des activités humaines pendant la pandémie de Covid-19. Alors que les étés battent des tristes records de sécheresse et de chaleur années après années, et que les forêts du globe s’embrasent, le léger recul de la date du Jour du dépassement en 2023 sonne donc comme une maigre consolation. D'autant que "le retard apparent du Earth Overshoot Day de cinq jours par rapport à l'année dernière n'est pas entièrement une bonne nouvelle, car les avancées réelles représentent moins d'un jour. Les quatre jours restants sont dus à l'intégration d'ensembles de données améliorées dans la nouvelle édition des comptes", précise Global Footprint Network.

"Réduire de moitié des déchets alimentaires permettrait de gagner 13 jours"

"Au cours des cinq dernières années, la tendance s'est stabilisée. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure ce phénomène est dû à un ralentissement économique ou à des efforts délibérés de décarbonisation. Quoi qu'il en soit, la réduction du dépassement est beaucoup trop lente", tranche Global Footprint Network. Pour réduire les émissions de carbone de 43% dans le monde d'ici à 2030 par rapport à 2010 (conformément à l'objectif fixé par le GIEC des Nations unies), il faudrait déplacer le "Jour du dépassement" de 19 jours par an au cours des sept prochaines années", rappelle l'organisation.

Pourtant, des solutions existent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et retarder la date du Jour du dépassement. D'après les estimations du think tank, le fait d'augmenter les sources d'électricité mondiales à faible teneur en carbone de 39% à 75% aiderait par exemple à repousser l'échéance de 26 jours, tandis que le fait de réduire de moitié la production de déchets alimentaires permettrait de gagner 13 jours supplémentaires.