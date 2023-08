Cyclisme : les Millavois Marine Cabirou et Dylan Levesque à l’assaut du championnat du monde de VTT descente en Écosse

Après avoir découvert la piste des Mondiaux ces derniers jours, les deux pilotes millavois seront au départ des qualifications vendredi à la mi-journée, avant, peut-être, de prendre part à la finale, samedi.

Le rêve de l’arc-en-ciel, Marine Cabirou ne peut plus le cacher. Elle l’a touché de près chez les seniors en 2021, n’a pu l’entrevoir l’an passé à cause de sa blessure, et peut enfin le reconquérir cette année sur les pentes écossaises de Fort William. Les championnats du monde de descente sont, pour la première fois, organisés lors d’un événement global qui rassemble 13 disciplines cyclistes, sous la direction de l’Union cycliste internationale (UCI). Une sorte de Jeux olympiques de la petite reine.

Le podium en vue pour Marine Cabirou

La Millavoise y arrive en bonne forme, après une belle première partie de saison. "On a fait un bon bloc d’entraînement, j’ai pas mal roulé sur le vélo de descente ces dernières semaines, avoue-t-elle. La période de repos après la coupe du monde a fait du bien." Dans cette saison nouvelle formule, les pilotes ont enchaîné les manches et la Millavoise est à la cinquième place du général après trois dates. Dans la délégation française, en l’absence de Myriam Nicole, et avec son récent titre de championne de France, elle est naturellement la mieux placée pour obtenir un résultat chez les seniors. "L’objectif est de faire un podium, assure-t-elle. On va voir comment la semaine se passe mais c’est la course d’un jour, tout peut arriver." Après avoir échoué à près de 5 secondes de la victoire en 2019 sur la piste de Val di Sole (Italie), elle le sait mieux que personne. "L’équipe de France ne nous met pas plus de pression que ça, ils ont conscience qu’on sait ce qu’on a à faire."

Avant de penser au titre, la Millavoise aura surtout à dompter Camille Balanche, trois fois deuxième cette saison en coupe du monde et la jeune Vali Höll, la tenante du titre, 2e au général de la coupe du monde.

La course sera aussi très observée chez les hommes. La délégation tricolore a encore le goût du triplé réalisé l’an dernier à la maison. Le Millavois Dylan Levesque est aussi en grande forme et a encore le goût amer de cette 29e place obtenue aux Gets. " L’an dernier c’était particulier, se souvient-il. Là, on a moins de pression, on est en mode conquête, on est excentré de Glasgow (lieu du reste des épreuves, NDLR), on a moins de pression médiatique et je vais tout faire pour effacer cette contreperformance de l’année dernière. "

Et la piste convient aux deux Millavois du team Scott. "Je l’aime particulièrement", concède Dylan Levesque qui y avait terminé 12e l’an passé en coupe du monde. Il s’agissait alors de son meilleur résultat à ce niveau. "Ils l’ont bien arrangée, elle est bien refaite et assez lisse par rapport à avant", complète Marine Cabirou.

Pour tous les deux, l’objectif sera de monter en puissance sur ce tracé qu’ils ont découvert mercredi après-midi. Ils ont jusqu’à samedi pour se perfectionner et ne pas revenir les mains vides à Millau.