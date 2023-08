Rodez : une nouvelle piscine publique construite d'ici cinq ans ? Plusieurs emplacements sont évoqués

Christian Teyssèdre, maire et président de Rodez agglo, souhaite faire construire une piscine extérieure d'ici 2028. Plusieurs emplacements sont évoqués, dont le site de l'ancien camping municipal de Layoule.

Construire une nouvelle piscine publique à Rodez. C'est un projet qui trotte dans la tête de Christian Teyssèdre, président de Rodez agglo. Une idée glissée par celui qui est également maire de la préfecture aveyronnaise, lors de l'inauguration de Rodez-plage ce lundi 31 juillet, après avoir évoqué l'absence de piscine gonflable au haras. "Nous avons un problème à ce sujet sur notre collectivité, Aquavallon et Géraldini ne sont pas adaptées à l'été, il y fait trop chaud. Nous allons étudier cette question et essayer de construire un bassin extérieur d'ici cinq ans", livre-t-il.

D’autant que la collectivité a décidé de fermer le premier les week-ends et le second du 3 juillet au 3 septembre.

Une extension d'Aquavallon ?

Alors, deux éventualités sont dressées. La première, réaliser un bassin extérieur de quatre lignes d'eau juste à côté d'Aquavallon. "Mais le terrain n'est pas idéal, et la réalisation serait assez réduite", nuance Christian Teyssèdre. Ce qui permettrait toutefois de limiter les coûts.

Tandis que l'autre possibilité serait de construire une nouvelle infrastructure sur le territoire. À ce stade, aucun lieu n'est définitivement choisi, mais l'édile - après avoir évoqué Malan ou Onet-le-Château - a sa petite idée derrière la tête, investir l'ancien camping municipal de Layoule. Un lieu "qui s'y prêterait bien", selon ses mots, qui réaffirme sa position quant à ce site : "Il ne sera jamais vendu, il a vocation à accueillir des services publics." En optant pour ce choix, Aquavallon fermerait ses portes l'été pour laisser champ libre à l'éventuelle piscine extérieure.

Un important investissement

Toutefois ceci représenterait un important coût financier. Alors même qu'Aquavallon - inauguré le 12 février 2008 - n'a que 15 ans, et que son tarif était conséquent. "On a réalisé un immense investissement comportant un bassin de 25 mètres avec six couloirs pour 19 millions d'euros, et aujourd'hui cela pose problème car on se rend compte que nous n'avons que des piscines intérieures", retrace Christian Teyssèdre. Même si dans ces mêmes colonnes le 24 janvier 2010, le maire et président de Grand Rodez lors de la réalisation du projet, Marc Censi, déclarait que le coût était de 13,8 millions d’euros…

En tout cas, le président de Rodez agglo se dit "prêt à mener le débat et porter ce projet". "Le problème se pose et il faudra le résoudre, poursuit-il. C'est important d'avoir suffisamment de piscines pour les jeunes et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances." Ce qui permettrait au Piton de retrouver pour la première fois depuis la destruction de la piscine rue Vieussens, un bassin en extérieur.