Onet-le-Château. Les coureurs étaient au semi-marathon de Marvejols/Mende

Comme chaque année, une vingtaine de Touroulis s’est rendue en Lozère dimanche dernier pour participer à la 50e édition du mythique semi-marathon de Marvejols Mende. Trois minibus et leurs chauffeurs (!) ont

conduit les coureurs au départ de Marvejols, pour affronter les deux cols de Goudard et Chabrits, par une météo estivale. Deux ou trois heures plus tard, les arrivées des habitués et des néophytes se sont succédé sur le foirail de Mende, avec des sourires fatigués, mais heureux d’avoir vaincu cet "enfer" dans une

ambiance festive (musique, arche décorée, nombreux spectateurs…), parmi environ 4 000 participants. Après la douche, direction les hauts de Mende par la côte Jalabert, pour partager un pique-nique bien mérité. En fin d’après midi, retour à Onet-le-Château pour la joyeuse équipe, ravie de sa participation à cette édition anniversaire.