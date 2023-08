Sainte-Radegonde. Une journée pleine de rebondissements au centre de loisirs

Ils étaient 48 joyeux enfants à s’éclater sur de splendides jeux gonflables loués à Calmont auprès de "Amuze-toi". Arthur, le jeune directeur avait invité le centre de Maurs, dans le Cantal, chapeauté par son ancienne directrice. Ainsi, 18 bambins entre 5 et 8 ans ont rejoint les petits vacanciers du centre de loisirs de Sainte-Radegonde. Le matin ce fut chasse au trésor dans le village, confection de crêpes par les plus jeunes… L’après-midi, place aux jeux gonflables dignes des plus grands parcs pour le plus grand bonheur des petits… Comme des grands (Arthur, reste un grand enfant, il ne fut pas le dernier à se déchausser et à sauter !) Après quoi, un bon goûter de compotes et de crêpes sous le préau. La semaine prochaine le thème sera contes et légendes. Alléchant programme sil en est… À suivre ! Avec près de 25 enfants par journée pour 3 animateurs, le centre, géré par Familles Rurales est satisfait du taux de remplissage.