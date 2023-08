Onet-le-Château. Yves et Reine Carcenac "chez eux", le temps de quelques dédicaces

Comme chaque été, Yves et Reine Carcenac "abandonnent" leur domicile parisien pour un retour à leurs racines, dans leur résidence aveyronnaise. Et comme chaque année, leur périple aveyronnais les conduit immanquablement à des participations aux différents salons du livre locaux et bien évidemment à des séances dédicaces, comme ce fut le cas samedi dernier, à l’espace culturel Leclerc, où ils sont allés à la rencontre de leurs fidèles lecteurs qu’ils retrouvent avec toujours le même plaisir.

Depuis leur dernier passage, Yves Carcenac a terminé l’écriture d’un important roman historique, inspiré des évènements politiques de 1973, roman qui est actuellement en lecture chez ses éditeurs parisiens. Parallèlement à cela il a également écrit les paroles de plusieurs chansons.

Quant à son épouse Reine, elle a été invitée en ce début d’année à dédicacer sur place (comme elle l’a fait ce samedi à Onet), son roman "La tentation martiniquaise", qui a déjà connu un beau succès en Outremer. Par ailleurs, elle propose actuellement au Jury du Prix du Quai des Orfèvres, un polar plein d’actions et… de cadavres, qui est censé se dérouler à Rodez !

En attendant, la publication de leurs nouveautés littéraires réciproques, Yves et Reine proposaient à leurs lecteurs, pas moins de 25 titres, entre romans, récits, nouvelles, biographies, poèmes et romans policiers, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui sont venus échanger avec eux, durant toute la journée.