Pont-de-Salars. L’association "Sport et Tourisme" pose ses valises du 7 au 18 août

L’association "sport et tourisme", créée en 1985 en Lozère, souhaite promouvoir et défendre la pratique du sport pendant les vacances, tout en étant encadré par des professionnels, qualifiés, et diplômés.

Implantée depuis plus de 35 ans en Lozère (Sport’été à Marvejols), elle travaille actuellement avec plusieurs autres sites partenaires : Les Sables-d’Olonne, Contrexéville, La Rochelle… entre autres.

Pour la première fois, la commune de Pont-de-Salars accueillera cette année du 7 au 18 août au gymnase les joueurs qui souhaitent s’initier ou se perfectionner au tennis de table.

Les cours seront sous la responsabilité d’un technicien diplômé. Deux tournois sont prévus et ouverts à tous, les jeudis 10 et 17 août. Inscriptions aux tournois ou stages 06 80 15 44 00.