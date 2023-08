Espalion. Un joyau d’art baroque à découvrir !

Étape sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la chapelle des Pénitents blancs bâtie en 1700. À l’intérieur, un retable du XVIIIe siècle, en bois peint et doré présente la Circoncision de Jésus au centre, la Nativité à droite, et l’Adoration des Mages à gauche, les colonnes torses et les pilastres couronnés de pots à fleurs sont caractéristiques du décor baroque. Parmi diverses pièces restaurées sous l’impulsion de l’Association des Amis de la Chapelle des Pénitents, sur une croix de procession un très rare Christ du XVIIe siècle en carton-pâte ; un Christ gisant au tombeau du XVIIIe siècle, en bois peint. Au sol, des dalles funéraires gravées. En août, elle est ouverte au public du lundi au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 10 heures à midi.