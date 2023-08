Onet-le-Château. Un minicamp en Sud Aveyron, pour les enfants de l’accueil de loisirs MJC

On a récemment parlé du centre de loisirs de la MJC, pour partager avec la centaine de petits vacanciers les moments forts dont ceux-ci profitent durant cet été, sous forme d’animations et de jeux, de journées à thème ou en sortie.

Mais les petits ont aussi leur camp d’été, comme les grands, certes c’est un minicamp et il ne s’adresse qu’aux plus grands des petits, mais c’est ainsi que 13 d’entre eux (entre 8 et 10 ans) se sont retrouvés du 2 au 4 août, au Hameau de Bécours, un lieu de villégiature, situé entre Séverac-le-Château et Millau.

Le thème du séjour était "Koh Lanta Olympique", avec comme objectif de récolter un maximum de points pour avoir une médaille à la fin du camp, rien que ça ! Pour ce faire, il a fallu passer par des parcours coopératifs et des jeux sportifs. Les enfants (et leurs accompagnateurs !) ont aussi accueilli Frédéric Albespy, de l’école des Robinsons, le jeudi dans l’après-midi puis en soirée. Ils ont découvert avec leur invité, comment fabriquer des jeux bien connus de tous, comme les mikados, un parcours de billes ou encore le jeu du cerceau et bien d’autres… Dans la soirée, Frédéric leur a proposé une animation de connaissance et d’écoute des chauves-souris. C’était, on l’aura compris, trois journées intenses, mais nos 13 petits vacanciers se sont régalés et sont revenus au centre avec beaucoup de souvenirs à raconter à leurs parents, mais aussi à tous leurs copains et… tous en redemandent !