Aveyron : tous les mardis, les habitants du Ségala vous font découvrir les secrets de leurs communes

Cet été, chaque mardi à 10 heures, les habitants du Ségala vous amènent à la découverte de leur village.

Cette occasion de faire découvrir nos villages, guidés par ceux qui y vivent est proposée par l’office de tourisme du Pays ségali qui vous invite à découvrir tour à tour Naucelle, Calmont de Plancatge et Boussac.

À travers une déambulation dans les ruelles de ces villages et la découverte de lieux plus secrets, Léo, Hervé, François et les Christian aiment partager la grande mais surtout les petites histoires de leurs villages.

Passionnés par le patrimoine qu’ils côtoient au quotidien, c’est avec joie qu’ils guident les visiteurs aveyronnais ou d’ailleurs qui font le déplacement pour apprécier la rencontre.

Comment s'inscrire ?

Prochain rendez-vous mardi 8 août à Calmont de Plancatge et mardi 22 août à Boussac. Informations et inscriptions à l’Office de Tourisme du Pays ségali au 05 65 72 02 52.