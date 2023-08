Nette hausse des températures en France, cette semaine : la chaleur va-t-elle aussi s'imposer à Rodez ?

Marqué par un temps capricieux et des températures hésitantes, le début du mois d'août va laisser sa place à une suite bien plus estivale. Quel temps fera-t-il à Rodez ?

Temps capricieux, mercure sous la barre des 20°C : le début du mois d'août 2023 n'offre pas vraiment une météo digne d'un été à Rodez, comme dans de nombreuses villes de France. Et à l'échelle du pays, le thermomètre va opérer une nette remontée durant la deuxième semaine du mois.

Montée en puissance à Rodez

Les températures ont péniblement atteint les 20°C sur le Piton, en ce début du mois d'août. Mais l'été va bel et bien revenir. Le mercure va déjà gagner plus de six degrés en quelques jours, passant à 23°C ce lundi, et à 26°C mardi, malgré des minimales fraîches, respectivement 6 et 8 degrés pour ces 7 et 8 août 2023.

Les températures vont peu à peu augmenter. Météo France - Capture d'écran

De nouveau les 30°C ?

Cette remontée ne s'arrêtera pas mardi, puisque Météo France annonce une hausse qui se poursuivra mercredi. Les prévisions annoncent des températures qui, à Rodez, basculeront au-dessus des 30°C, avec des maximales à 31 !

Du soleil et des températures élevées à Rodez, mercredi 9 août 2023. Météo France - Capture d'écran

Ce sera d'ailleurs à l'image de la météo en France, puisque cette journée du 9 août est estimée comme étant celle qui sera la plus chaude de la semaine.

\ud83c\udf21\ufe0f Mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine. C'est surtout le sud-ouest qui sera concerné avec un #pic_de_très_forte_chaleur et des températures maximales qui atteindront localement 37°C. pic.twitter.com/GK5qfoGeXA — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 6, 2023

Quelle suite de semaine ?

Pour la suite de la semaine, l'indice de confiance de Météo France n'est que de 2/5, notamment pour la journée de jeudi où des températures supérieures à la veille sont, pour l'instant, prévues à Rodez : 32°C, mais avec des averses orageuses. Des éclaircies avec un mercure plus raisonnable, autour de 25°C, sont annoncées pour le week-end. Des chiffres qui sont à prendre, encore, avec des pincettes.