Onet-le-Château. Des sourires et des regards ensoleillés pour les Loisirs en Famille du Patio !

Dans la programmation estivale du Patio Centre Social, trois sorties Loisirs en Famille étaient programmées durant ce mois de juillet pour permettre aux Castonétois (es) de profiter de pauses vacances bien méritées. Ces journées, sur inscription et accessibles à des budgets restreints, ont toutes affiché complet !

La première d’entre elles s’est déroulée à Vias, pour une petite sortie plage d’une journée, où les 47 participants, enfants et parents, ont pu se rafraîchir sur les bords de la Méditerranée. Un séjour bienvenu par les fortes chaleurs du moment, et qui a pu égayer les plus jeunes d’entre eux, réalisant les plus belles œuvres ensablées au bord de l’eau. La seconde fut plus locale mais tout aussi riche, avec une sortie au Jardin des Bêtes à Gages, pour 22 participants qui ont pu apercevoir les nombreux volatiles, mammifères et autres rongeurs dans l’espace naturel du parc ou prendre place au sein des différentes attractions du site.

Malheureusement, les conditions météo n’étaient pas réunies pour permettre la bonne tenue de la dernière sortie, initialement prévue dans le Trou de Bozouls.

Par contre tous ont pu profiter d’une première sortie "aoûtienne", le mercredi 2 août et une dernière est programmée le mercredi 23 août…