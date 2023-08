Espalion. Le festival folklorique du Rouergue à l’affiche vendredi soir

Comme tous les ans depuis 2015 Saint-Côme accueille le festival folklorique du Rouergue et comme l’an dernier le spectacle aura lieu en plein air place de la mairie au pied de l’église et du château ce vendredi 11 août à 20 h 30. Trois groupes danseront au cours de cette soirée : le groupe local la Bourreï d’Olt, un groupe venu de Colombie et un groupe de Bosnie-Herzégovine. Le groupe de Colombie "Remenbranzas Danza" propose un spectacle rempli de couleurs, en faisant voyager les spectateurs à travers tout leur pays et en proposant des danses et des costumes variés. Ils représentent à la fois la région des Andes et des plaines orientales, mais aussi les côtes Pacifiques et Atlantiques. Le groupe "Mladost Zaluzani" de Bosnie-Herzégovine présente un répertoire qui comprend des chorégraphies et chants ethniques des différentes régions de leur pays mais aussi de la péninsule balkanique. Les costumes sont richement décorés de broderies noires et bleu foncé. Un spectacle d’envergure internationale à ne pas manquer.