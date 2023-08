Saint-Symphorien-de-Thénières. Les chasseurs ont fait le point

Récemment s’est tenue l’assemblée générale de la société de chasse de Saint-Symphorien-de-Thénieres. Avant d’aborder le bilan de la saison et d’évoquer la saison à venir, un casse-croûte était offert par la société. Le président Bernard Cottier ouvrait la séance en faisant un bilan comptable de l’année écoulée ainsi que sur les prélèvements faits et les actions mises en place. Roger Besombes, administrateur à la fédération départementale de chasse de l’Aveyron, présentait les sujets sur lesquels travaille la FD : formation des chasseurs, règles de sécurité lors des battues et diverses autres actions. Michel Brevier secrétaire adjoint donnait les différentes dates d’ouverture et fermeture ainsi que les lâchers de gibiers. Les formations à venir portent sur l’hygiène et la venaison. Y participeront Michel Brevier et Romain Raynal. Autre formation en cours, la formation décennale de tous les chasseurs. 6 chasseurs l’ont effectué en 2023 et d’autres suivront en 2024. Le président a rappelé de fermement le respect des consignes de sécurité en battues ainsi que le bon vivre ensemble. Il est demandé à tous les chasseurs de prendre les cartes de chasse, impérativement avant le 30 septembre, au-delà de cette date elles ne seront plus distribuées. Au terme des différentes interventions le bureau répondait aux questions de l’assemblée. Pour conclure le président souhaitait une bonne saison de chasse à tous les participants.