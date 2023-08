Salles-Curan. La voile et les Sirènes de Pareloup

Depuis 2008, le club de voile CYVP organise une régate sur deux jours entièrement destinée aux femmes. L’objectif est d’initier à la voile les femmes du club et d’autres venues d’ailleurs, de profiter de la situation exceptionnelle du camping au bord du lac de Pareloup, et de la présence disponible de femmes de toutes générations qui n’avaient pas pour projet premier de naviguer mais souvent de camper avec leur famille.

Les engager à franchir ce pas et faire de la régate du dimanche "Les Sirènes de Pareloup" un moment convivial et sérieux à la fois, qui peut-être suscitera des passions pour la voile. La promotion de la pratique féminine de ce sport fait partie des objectifs stratégiques de la Fédération Française de Voile. Cet axe de développement inclut naturellement tous les aspects de la participation des femmes à la pratique de la voile et à la vie des clubs. Cette course s’est déroulée le week-end dernier, malgré une météo digne d’un mois d’octobre ! Froid et vent violent, plan d’eau agité sous les rafales ont découragé certaines des participantes déjà inscrites, mais les plus sportives ont décidé d’affronter les éléments avec quelques dessalages malgré tout.

Vers 17 heures, un goûter, à l’abri, fut le bienvenu lors de la remise des prix. C’est Sophie, Aveyronnaise de souche, qui a remporté l’épreuve. Cette manifestation a pu se dérouler grâce à l’aide appréciable du Conseil Départemental et des commerçants de la commune de Salles-Curan. Du 20 au 22 juillet, le club a organisé le Festivoile 2023 qui a attiré une bonne quarantaine de passionnés pour ce rassemblement "naviguer léger en eau douce".

À partir du 12 août jusqu’au 20, le club organise l’Open de l’Aveyron, 5 régates dont le désormais célèbre raid autour du lac le 15 août.

Quant à l’école de voile et les locations, elles fonctionnent à plein régime, permettant ainsi de créer une animation sur ce magnifique plan d’eau, pour la plus grande joie des participants vacanciers et des spectateurs.