Laissac-Sévérac l'Église. Marie-Virginie Dru dédicace son nouvel ouvrage à la Maison de la presse

Une séance de dédicaces avec Marie-Virginie Dru aura lieu mardi 15 août de 9 h 30 à 12 heures à la Maison de la presse. Les visiteurs pourront rencontrer Marie-Virginie Dru, actuellement photographe, peintre et sculptrice, mais il n’en fut pas toujours ainsi puisqu’elle a débuté en tant que mannequin.

Après avoir été assistante des photographes, Jean-Daniel Lorieux et Hervé Nabon, c’est pour Kenzo Parfums que Marie-Virginie a décroché ses premiers contrats.

Elle a séduit ses lecteurs avec son écriture tendre et veloutée dans son premier ouvrage "Aya" et lors de son passage à Laissac en 2019. Elle revient accompagnée de son éternel sourire, présenter "Regarde le vent". C’est l’histoire de Camille, cette jeune femme qui se met en tête, après le décès de sa grand-mère, de retracer la lignée de ses aïeules, des femmes libres et extravagantes. Chaque nuit, au fil de sa plume, elle puise son inspiration dans ce passé triste et joyeux. Mais, c’est compter sans son époux, qui ne supporte pas de voir sa femme écrire et s’épanouir… L’autrice dévoile les plaisirs et les blessures de l’amour en ressuscitant une dynastie de femmes au destin romanesque.