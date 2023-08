Aveyron : Pierre-Alain et Stéphanie sont les nouveaux gérants de l'Hôtel des Barrages

Depuis le mois de juin, Pierre-Alain Baduel et Stéphanie Ballester ont repris les rênes de l’hôtel des Barrages.

Pierre-Alain, originaire de Saint-Martin-sous-Vigourox dans le Cantal voisin, après son cursus scolaire, a occupé divers emplois dans son département d’origine avant de "monter" à Paris pour travailler dans la restauration.

Plus tard, il viendra à Clermont-Ferrand puis au "Pontier" à Albi chez notre compatriote Jean-François Miquel. Il décide ensuite de faire une pause et durant quelque temps, il travaillera comme commercial dans le secteur de l’automobile. Stéphanie, originaire de Sète dans l’Hérault a d’abord travaillé dans le secteur de l’immobilier avant d’intégrer le secteur de l’enfance et de devenir assistante maternelle. Elle a par la suite été maître d’hôtel et a même travaillé dans un buron de l’Aubrac. Désireux de s’investir ensemble, Pierre-Alain et Stéphanie ont donc porté leur choix sur l’hôtel des Barrages de Brommat.

Avec les produits du terroir

Dans leur établissement (hôtel-restaurant), ouvert tous les jours, ils proposent une cuisine traditionnelle tout en privilégiant les produits du terroir. En plus du menu ouvrier, un menu à la carte est proposé le midi et le soir. Le restaurant accueille également des repas de groupes. Des soirées à thème sont aussi proposées sur réservation.

Nous souhaitons pleine réussite à Pierre-Alain et Stéphanie au sein de l’hôtel des Barrages qui dispose également d’une piscine.

Contact : 05 65 66 00 84 ou direction@hotelbarrages.com / Site : www.hotel-brommat.com