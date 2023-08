Grâce à ces deux matériaux, il sera peut-être bientôt possible de stocker de l'énergie en vrac

(ETX Daily Up) - Et si le ciment et le noir de carbone permettaient de stocker de l'énergie en vrac dans un futur proche ? C'est la piste innovante développée par des scientifiques américains qui mettent actuellement au point un système de stockage d'énergie à faible coût.

Les technologies visant à produire de l'énergie renouvelable sont en plein essor. Mais elles restent toutefois confrontées à deux enjeux majeurs : produire en quantité suffisante pour répondre aux besoins énergétiques des populations et s'affranchir de l'utilisation des métaux rares pour leur fabrication en privilégiant des matériaux plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. "La mise en œuvre à grande échelle de systèmes d'énergie renouvelable nécessite le développement de solutions de stockage de l'énergie pour gérer efficacement les déséquilibres entre l'offre et la demande", soulignent des scientifiques de l’Institut de technologie du Massachusetts (Etats-Unis). Ces chercheurs viennent de faire une découverte qui pourrait s'avérer prometteuse pour pallier les deux problématiques mentionnées ci-dessus : développer un nouveau système de stockage d'énergie à faible coût.

L'étude, parue fin juillet dans la revue PNAS, décrit comment les chercheurs sont parvenus à créer "des super-condensateurs", capables de stocker des charges exceptionnellement élevées. Pour y parvenir, les scientifiques ont introduit du noir de carbone (un matériau hautement conducteur) dans un mélange de béton avec de la poudre de ciment et de l'eau, avant de le laisser durcir. Ils ont ensuite laissé tremper le matériau dans une solution de chlorure de potassium, afin que les particules chargées puissent s'accumuler sur les structures de carbone. Cette technologie repose donc sur le noir de carbone et le ciment qui, combinés avec de l'eau, forment une alternative aux batteries qui pourrait permettre de stocker de l'énergie électrique. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle dans la mesure où l'on peut en trouver "pratiquement n'importe où sur la planète", soulignent les auteurs des travaux.

Après une série de tests, l'équipe de scientifiques s'est attelée à la fabrication de super-condensateurs pas plus grands que certaines piles boutons (soit environ 1 centimètre de diamètre et 1 millimètre d'épaisseur). Ils prévoient maintenant de construire une série de versions plus grandes. "On peut passer d'électrodes d'un millimètre d'épaisseur à des électrodes d'un mètre d'épaisseur, ce qui permet d'augmenter la capacité de stockage de l'énergie, de l'allumage d'une LED pendant quelques secondes à l'alimentation d'une maison entière", assure le Pr Franz-Josef Ulm, co-auteur de l'étude. Avant d'ajouter : "Il s'agit donc d'un matériau multifonctionnel".

Ce nouveau système, dont le fonctionnement s'avère similaire à celui des batteries classiques, pourrait stocker de l'énergie électrique pendant une journée entière, par exemple en étant incorporé dans les fondations en béton d'une maison. Les chercheurs envisagent également une chaussée en béton qui permettrait de recharger sans contact (grâce à l'énergie solaire) les voitures électriques qui y circulent. "Des entreprises allemandes et néerlandaises développent déjà un système similaire de recharge des voitures, mais en utilisant des batteries standard pour le stockage", précisent les auteurs de la recherche.