Decazeville. Ils fêtent leur première année rue Gambetta

Trois commerçants fêtent leur première année d’installation rue Gambetta, un axe qui relève la tête mais qui reste encore en retrait.

Il y a un an, rue Gambetta, où de nombreux locaux commerciaux restent vides, trois nouvelles boutiques – l’Atelier du cycle, Cap Affaire et CBD Decaze – ont rouvert et donné un élan à cet axe central de Decazeville. Dans son atelier, Régis se réjouit des avis positifs des habitants, heureux du retour d’un magasin de cycle quelques années après la fermeture du dernier et qui commence à se fidéliser. Même si sa clientèle commence à se fidéliser, le soigneur du Sporting compte désormais sur les contrats d’entretien des nouveaux vélos électriques mis à la location par Decazeville Communauté pour en attirer de nouveaux. "Je fais très peu de communication donc j’ai du mal à me faire connaître."

Un problème que partage Karim, dont le commerce de CBD, ouvert en septembre dernier, fonctionne essentiellement au bouche-à-oreille. "C’est une première année mitigée. J’espérais mieux, mais je reste confiant pour la suite." Régis, qui s’attendait lui aussi à un chiffre d’affaires plus important, sait que l’implantation prend du temps. "J’attends de voir si la clientèle continue à prendre de l’ampleur. Si ce n’est pas le cas, il n’y aura peut-être plus de boutique dans deux ans", avoue l’ancien technicien d’Air France, qui reste néanmoins optimiste.

Sur le trottoir d’en face, Darline a réalisé une première année encore plus rassurante. Après avoir travaillé dans la restauration, à la tête notamment du Black Pearl à Decazeville, elle a ouvert son magasin de prêt-à-porter, Cap Affaire, dans les anciens locaux de Cuisines références. Une réussite.

"Le bilan est très positif, plus que ce que j’avais pu imaginer. J’ai pu engager une vendeuse récemment et agrandir la surface de vente en mettant les vêtements homme à l’étage."

Gambetta dans l’ombre de Cayrade

Une bonne surprise pour celle qui voulait donner envie aux personnes de rester à Decazeville. "Il y a beaucoup d’évolution positive dans la rue. Il faut y croire." Une artère où les animations restent encore rares et ou certains commerçants ont le sentiment d’être mis en retrait, contrairement à la rue Cayrade. "Par exemple, la course de vélo passe rue Cayrade mais pas ici. C’est dommage", pointe le gérant de l’Atelier du cycle. "Il n’y a jamais rien ici. Rue Gambetta, on n’est pas à Decazeville" glisse-t-on même dans un commerce plus ancien.

Un problème dont a conscience Christian Murat, élu en charge notamment des activités commerciales et artisanales. "J’ai longtemps tenu un commerce rue Gambetta et c’était le même problème. Si on ferme cette rue, en plus de la rue Cayrade, on ferme la ville."

Selon l’élu, la création d’événements spécifiques à la rue Gambetta pourrait permettre pourrait être une solution. Un besoin de nouvelles animations ressenties par Karim : "On pourrait avoir des idées pour animer cette rue, c’est essentiel. Il faut que les commerçants se soudent."