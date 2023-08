Estaing. L’art s’expose au caveau de l’Escaillou

Les Vignerons d’Olt accueillent jusqu’au 30 septembre l’exposition "L’art en cave". Quatre artistes dévoilent leurs créations dans l’enceinte de la Maison de la Vigne à l’Escaillou.

Passionnée depuis l’enfance par la peinture, Dany Alary profite de sa retraite pour réaliser son rêve. Grâce aux conseils avisés de ses maîtres, elle a appris à maîtriser et à sentir comment l’eau glisse sur le papier. Le jeu des pigments l’entraîne toujours vers de nouvelles aventures. "La lumière de beaux paysages m’inspire et l’aquarelle est synonyme pour moi de bonheur", évoque-t-elle.

L’artiste local installé à Estaing, Norbert Kriger, présente des sculptures originales réalisées à partir de vieux outils. Une façon pour l’artiste de faire revivre ces anciens instruments de travail tout en leur redonnant une seconde vie. Certainement un petit clin d’œil à sa carrière professionnelle dans le traitement et la valorisation des déchets !

Martine Bédrune nous invite à découvrir ses gravures. La peinture et le dessin ont toujours fait partie de sa vie depuis sa plus tendre enfance. Elle suit une formation aux arts décoratifs à Limoges et aux beaux-arts à Montpellier, plus particulièrement dans la gravure. C’est dans ses réalisations qu’elle laisse libre cours à son imagination.

Françoise Enjalbert, peintre paysager, est essentiellement aquarelliste. Il y a quelques années, elle s’est résolument tournée vers cette technique pour son approche délicate, qui lui permet d’exprimer sa sensibilité. Les paysages qu’elle donne à voir à la Maison de la Vigne en témoignent et sont réalisés avec douceur et sensibilité.

"L’art en Cave", une exposition à découvrir à la Maison de la Vigne, du Vin et des Paysages d’Estaing, L’Escaillou à Coubisou, jusqu’au 30 septembre aux heures d’ouverture.