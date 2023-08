Laissac-Sévérac l'Église. Olivier Vacher dédicace aujourd’hui à la Maison de la presse

Aujourd’hui, de 9 h à 12 h, Olivier Vacher sera présent à la Maison de la presse pour une séance de dédicaces. Ouvrier en usine et habitant dans la Loire, il aime venir se ressourcer et puiser son inspiration dans l’Aveyron depuis plus de 20 ans.

La poésie a été sa première approche avec l’écriture. À travers ses romans, il dévoile avec douceur des rencontres humaines, parfois improbables.

Toujours avec le souci des détails, il exploite la sensibilité des personnages afin de coucher une histoire sur le papier.

Son dernier ouvrage s’intitule "Vivre cet ailleurs", il s’agit d’une autofiction poétique. Ce livre puise toutes les subtilités de l’instant dans les paysages aveyronnais. Le bonheur est là, à portée de mains, entre deux lignes ou ailleurs…

Cet ouvrage est en vente au prix de 17 € à la Maison de la presse.