Onet-le-Château : Chef & The Gang, le groupe de Philippe Etchebest, en concert dans le parc du château

Au menu du vendredi 25 août 2023 à 21 heures, laissez-vous tenter par une soirée rock avec le groupe "Chef & The Gang" !

Le groupe de rock "Chef & The Gang", composé de Philippe Etchebest (batterie), Alex Jaffray (clavier), Guillaume Shelby (guitare), Med Miara (guitare) et Pierre-Henry Thiébaut (basse) est né d’une idée simple : faire de la musique entre amis et rendre hommage aux grands classiques du rock.

Rendez-vous dans le magnifique parc du château d’Onet-Village pour les découvrir.

La billetterie est ouverte

Tout commence en 2017, pour ce collectif de musiciens et le célèbre cuisinier, avec un premier concert lors de la Fête de la musique à Bordeaux. Fort de ce succès, le tribute band décide de continuer l’aventure et les demandes se bousculent. Chef & The Gang a déjà dRenonné plus de vingt concerts à travers la France, notamment dans de prestigieux festivals comme le Hellfest en 2022 (sur la scène Metal Corner), ou encore le ODP Festival. Son premier concert parisien a eu lieu le 7 janvier 2023 à la Maroquinerie.

Au travers de sa passion pour la musique, Chef & The Gang soutien l’association Pompiers Solidaires, ses concerts étant un moyen de récolter des fonds.

Le batteur du groupe, Philippe Etchebest, parrain des Pompiers Solidaires depuis plus de 10 ans, est très investi dans la vie de l’association.

La billetterie est ouverte en ligne cette semaine, puis vous pourrez réserver à partir du 16 août, directement à la médiathèque ou sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.

Tarif : Étudiants et – 18 ans : 8 €, Carte culture et tarifs réduits : 10 €, Plein tarif : 12 €.