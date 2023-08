Comps-la-Grand-Ville. La tournée des conscrits

Ils sont une trentaine à présenter "les aubades" à la population. Quatre classes d’âge se sont regroupées, 2003 à 2006, pour préparer la traditionnelle fête du 15 août, dans les pas de leurs aînés. Ces derniers, ayant créé le comité d’animation, organisent la soirée-concert et moules frites du 14 août. Au programme du 15 août : 8 h déjeuner aux tripoux ; 9 h concours de pétanque en tête à tête ; 10 h 30 messe ; 11 h 30 dépôt de gerbe au monument aux morts ; 14 h 30 concours de pétanque en doublette ; 15 h animation pour les enfants ; 19 h 30 repas dansant, aligot saucisse et concert avec Ben et Mylène et Rudy Live. Ces animations se dérouleront place du Bourg, rue de la Vidarie, rue du Balat et devant la mairie. Les concours de pétanque auront lieu sur les terrains de boules.