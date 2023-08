Agde, Albi, Rodez, Agen, Tarbes : ces villes d'Occitanie dans le Top 50 des villes les plus boulangères de France

Elles comptent une des plus grandes densités de boulangeries/pâtisseries par habitant.



En France, si on a l'habitude de marcher à la baguette, c'est à la baguette de pain uniquement, que nos hommes politiques se le disent. Non seulement à la baguette, mais à toutes sortes de pains, icônes des Français depuis toujours, alors que le bérêt est quelque peu passé de mode et a cédé sa place à la casquette. Et avec le pain, on ne refuse pas quelques sucreries, sous forme de viennoiseries ou de pâtisseries, pain et gâteaux ayant toujours fait bon ménage dans l'estomac tricolore.

Alors, la boulangerie-pâtisserie tient une place de choix dans les commerces des villes, et dans les villages, avec les cafés, il est bien souvent l'un des rares commerces ruraux à résister à la "supermarchandisation" alimentaire. En France, pas de pain, pas de vie.

Des chiffres d'amour pour le pain

Chaque année, plus de 6 milliards de baguettes de pain sont fabriquées dans quelque 39 000 points de vente (un nombre à son plus haut niveau depuis 20 ans, malgré les crises du Covid et de l'énergie). Les boulangeries détiennent 60 % du commerce du pain, et chacune d'entre elles accueille en moyenne 305 clients quotidiens, soit près de 11,9 millions de Français (plus d'1 sur 6) qui se rendent à la boulangerie chaque jour ! A ces chiffres compilés par la start-up toulousaine de géomarketing Smappen et parus le 26 juillet s'ajoutent ceux du palmarès Shop Small/American Express du 14 juin, qui montrent que 65 % des Français se rendent régulièrement dans une boulangerie-pâtisserie, le commerce de proximité le plus fréquenté, devant la pharmacie (55%) et le restaurant (45%).

L'engouement des Français pour leurs boulangerie est tel qu'en 2022, selon une étude du cabinet Altarès, le nombre d'ouvertures de boulangerie a dépassé de 1% le nombre de fermetures.

Biarritz ville la plus boulangère de France

Smappen a également établi le Top 50 des villes les plus boulangères de France, c'est-à-dire qui comptent la plus forte densité de boulangeries.

Avec 46 boulangeries pour une population de 25 787 habitants, soit une boulangerie pour 561 personnes, Biarritz est la ville la plus boulangère de France, devant Saint-Malo (73 boulangeries, soit 1 boulangerie pour 641 personnes) et Saintes (39 boulangeries, soit 1 pour 648 personnes).

Malgré ses quelque 2 641 boulangeries et le fait que près de 3 Parisiens sur 4 fréquentent régulièrement une boulangerie, Paris ne figure qu'en 26e position dans ce classement. Mais les deux villes phares d'Occitanie, Toulouse et Montpellier, ne figurent même pas dans le Top 100.

Des villes d'Occitanie bien classées dans ce Top 50

L'Occitanie n'est pourtant pas la dernière à mettre la main à la pâte, puisqu'avec 45 boulangeries, soit 1 pour 658 habitants, Agde pointe au pied du podium (4e). Viennent ensuite dans ce Top 50 :

13e. Albi , 65 boulangeries, soit 1 pour 752 habitants.

, 65 boulangeries, soit 1 pour 752 habitants. 14e. Rodez , 32 boulangeries, soit 1 pour 765 habitants.

, 32 boulangeries, soit 1 pour 765 habitants. 43e. Agen , 37 boulangeries, soit 1 pour 881 habitants.

, 37 boulangeries, soit 1 pour 881 habitants. 47e. Tarbes, 48 boulangeries, soit 1 pour 891 habitants.

Dans le Top 100 figurent d'autres villes d'Occitanie :