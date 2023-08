Espalion. Bosnie et Colombie sur la scène de Saint-Côme

Depuis 2015, le village accueille une soirée du Festival du Rouergue. Pour le plus grand bonheur des Saint-Cômois, des Nord-Aveyronnais et des nombreux vacanciers.

Le folklore fait toujours recette. Avec la Bosnie, la Colombie, sans oublier le groupe local de la Bourreïo-d’Olt, l’affiche était alléchante et le public n’a pas été déçu.

Il revenait aux locaux de la Bourreïo d’Olt d’ouvrir le spectacle conquis par avance. Costumes traditionnels, bourrées bien rythmées au son de la cabrette et de l’accordéon ont soulevé des salves applaudissements. L’association culturelle artistique "Mladost Zaluzani" originaire de la ville de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine a assuré la première partie. Son répertoire de chorégraphies endiablées et chants a fait voyager le public dans les différentes régions du pays mais aussi de la péninsule balkanique. Les costumes authentiques de plusieurs siècles richement décorés de broderies noires et bleu foncé ont été remarqués. La compagnie "Remenbranzas Danza" a proposé une approche personnelle et professionnelle de la danse traditionnelle colombienne en impliquant le traditionnel et le contemporain. Son spectacle rempli de couleurs des costumes variés a conduit le public de l’Amazonie aux plateaux des Andes jusqu’aux côtes Pacifiques et Atlantiques.

Le brise pied final des musiciens de la Bourreïo a réuni sur scène danseurs et public.