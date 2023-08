Saint-Amans-des-Cots. Le folklore du Mexique a enchanté le public

Le gymnase de Saint-Amans-des-Côts s’est rempli de spectateurs venus admirer ou découvrir le folklore Mexicain mis à l’honneur avec le groupe "Proyecto Folklorico Sinaloense". Ce groupe fondé en 2014, a comme objectif de préserver leur tradition et coutume en transmettant leurs connaissances à chacun de leurs étudiants afin de créer un groupe solide et de qualité. Sur scène la passion des danseurs et des danseuses qui évoluaient sur des rythmes soutenus, a entraîné tout le public dans une joyeuse ambiance. Ce spectacle haut en couleur et d’une vitalité étonnante a offert le témoignage d’une culture sincère. Il s’est terminé par une belle ovation pour tous ces artistes de grands talents. Ce magnifique spectacle est proposé par la municipalité qui, comme chaque année, adhère au festival du Rouergue - Musiques du Monde.