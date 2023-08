Onet-le-Château. Le marché gourmand au clair de lune, c’est bientôt, place des Artistes

Le jeudi 31 août à partir de 18 heures, aura lieu, sur la place des Artistes (devant le Théâtre La Baleine), le marché gourmand au Clair de Lune, organisé par Cassiopée, l’association des Commerçants de l’agglomération ruthénoise.

Ambiance musicale

Le public est attendu nombreux autour des nombreux stands qui se seront installés sur la place, pour déguster les spécialités artisanales et locales qui y seront à l’honneur. Mais aussi pour discuter entre amis, autour de l’incontournable apéro, ou encore passer une belle soirée gourmande en s’installant à table (ces plats sont aussi à emporter, si vous le souhaitez), pour se régaler sur place des délicieux menus proposés par les producteurs, en profitant d’une belle ambiance musicale et des derniers rayons du soleil et ce, jusqu’à 23 h 45 !