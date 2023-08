Montrozier. Vernissage de l’exposition de Photoreflexes à la gagéothéque

L’association Photoréflexes propose l’exposition "jardin fleuris" à la gagéothéque jusqu’au 1er septembre. Il s’agit de photos prises sur la commune de Gages-Montrozier. Sur une idée de Florent Vernhet conseiller à la mairie, soucieux d’embellir le village, mais aussi après de nombreuses rencontres à différentes occasions avec Christophe Mery, le projet est né. L’histoire est partie d’une balade entre membres de l’association et Florent Vernhet à la recherche de jardins fleuris dans les rues de notre commune. Sylvie Hannoyer, formatrice au sein de l’association a ensuite fait d’un œil averti la sélection des 16 plus belles photos. C’est vendredi 12 août, en présence des membres de l’association, d’élus et conseillers municipaux que le vernissage a eu lieu. Comme a tenu à le souligner Christophe Mery, président de l’association Photoreflexes ce sont des photos de qualité sur les jardins fleuris de notre commune. Mais dans cette dynamique il existe aussi une philosophie dans laquelle ce projet a vu le jour. C’est d’abord un lien direct avec les "rencontres en jardins" de la gagéothéque. Un concept, un partenariat qui rentre directement dans le partage avec les activités de la commune. Photoreflexes continue dans cette même logique notamment autour du festival la Smala le 29 septembre à Gages pour ensuite en faire une exposition. Le projet est abouti et peut s’inscrire dans un partage en lien avec le vœu de la commune.