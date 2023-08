Golinhac. Yves Lavernhe enchante le public

Le Foyer rural de Golinhac et les Foyers ruraux de l’Aveyron ont convié Yves Lavenhes à une soirée conte sur la place du village. Un décor parfait pour son spectacle "Ceux du village", des histoires de drôles de gens comme "Lou piot", "Lou romegaïre" "La poulide"…

Le conteur a su grâce à ses récits interpeller le public qui attendait impatiemment la suite de l’histoire pour en connaître la morale. Il a l’art de conter en faisant développer l’imagination de chacun. Il a su embarquer et partager l’assemblée dans un voyage dans le temps de nos parents et grands-parents en associant le conte, le chant, la musique et alliant le français et l’occitan.

La soirée s’est clôturée avec le "Se conto" repris par tous. Un vrai moment d’échange, de nostalgie pour certains et de découverte pour les plus jeunes. À ne pas douter de le revoir prochainement au village !