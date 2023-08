Espalion est redevenue la cité des peintres

La cité d’Espalion est redevenue le temps de deux journées : "Espalion, la cité des peintres".

Dans le cadre du Projet culturel été 2023 "L’Art en chemin", l’association Cle et Cit’art et la municipalité proposent une exposition à ciel ouvert dans les rues de la ville, sur le vieux pont et sur les façades des maisons. Les œuvres de dix artistes peintres et de six photographes seront exposées jusqu’à la mi-octobre. Dans le cadre de cette animation, et pour la deuxième année, Espalion renoue avec Espalion, cité des peintres, par un concours intitulé "Peindre les bords du Lot".

Ce concours était ouvert aux artistes peintres professionnels, amateurs et aux enfants. Onze artistes peintres, venant de l’Aveyron, du Cantal, de la Haute-Garonne, du Var et du Gard, étaient présents. Du côté des enfants, deux petites filles en vacances avec leurs grands-parents et trente-huit bambins du Centre Social d’Espalion répartis en deux groupes ; les 3 ans et les 5 ans et plus ont participé à cet événement. Les participants avaient investi les berges du Foirail et le site de la Grave. Différents types de techniques étaient utilisés : encre de chine, aquarelle, peinture à l’huile, entre autres.

Un choix difficile

Le samedi 12 août, à 18 heures, les œuvres réalisées par les artistes peintres étaient présentées à un jury composé de trois Espalionnais et deux personnes extérieures. La délibération s’avérait difficile au regard de la qualité des œuvres présentées.

Après avoir remercié la mairie d’Espalion et les commerçants partenaires, Monique Bonicel, présidente de l’association Cle et Cit’art, annonçait les lauréats de ce concours. Le premier prix a été attribué à Patrick Perret comme peintre professionnel, et à Denise Urgelli Denise comme peintre amateur. Le prix enfant a été décerné à Pauline et Agathe Rulle. Les enfants du Centre Social ont reçu un prix commun qui leur sera décerné pour l’ensemble de leur contribution.

La totalité des œuvres réalisées sera exposée dans le hall de l’Hôtel de ville jusqu’à la fin du mois de septembre.

Pour conclure ces deux journées, une improvisation musicale avec Marie-Emmanuelle Hérouard-Malavergne, violon alto sur un texte lu par Nicole Pradalier était proposée.

Enfin, au regard de la qualité des œuvres réalisées et de l’engouement des participants, Monique Bonicel prévoit pour l’année prochaine deux concours : un en été et un autre à l’automne.

Monique Bonicel proposera à la rentrée un atelier peinture en extérieur dans le cadre de l’association Cle et Cit’art.

Qu’on se le dise, Espalion, cité des peintres, est de retour.