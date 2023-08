Villecomtal. La Rue à tire-l’aligot, toujours le succès

Le 14 août, 550 personnes se sont retrouvées pour déguster l’aligot de Régis et le menu concocté par le comité des fêtes, melon, aligot-saucisse, fouace.

Un service au top par une équipe de jeunes bénévoles, dont le maire. Il fallait rester patient pour recevoir son plateau et, pour les avant derniers et derniers remonter la file des personnes installées et trouver une place, mais la bonne humeur, les sourires, l’humour étaient roi.

Au bout de la rue, le groupe musical "Carton Rouge", deux musiciens, contrebasse et guitare, ont même pris l’initiative de prolonger leur prestation pour le plaisir de tous et continuer à entraîner proches et plus lointains dans leurs rythmes parfois endiablés, toujours agréables à entendre.

Un peu plus loin dans la rue, un bar managé par Géraldine, présidente du comité des fêtes. Le nombre de consommateurs était quasiment impossible à évaluer.

Géraldine tient à féliciter et remercier les commerçants, Typhaine et Matthieu, Julien, Régis qui "ont été super, rallongeant toujours la commande jusqu’au dernier moment". Elle remercie également tous les bénévoles qui contribuent précieusement au succès de cette soirée.

Fête de la St-Barthélémy

Dans la dynamique de cette soirée, rendez-vous est donné à tous pour la fête de la Saint-Barthélémy qui se déroulera les 25, 26 et 27 août.

Renseignements au Syndicat d’Initiative 05 65 44 10 63

accueil@terresdaveyron.fr